العربية المتحدة للشحن: شراء معدات بـ12.7 مليون جنيه لتحديث الشركة وتجاوز الخسائر

كتب عبد الحليم سالم

كشفت الشركة العربية المتحدة للشحن، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى المدرجة فى البورصة المصرية، أن القيمة الدفترية للمعدات العاطلة، والتى تبلغ 24.6 يرجع إلى تقادم المعدات وبعضها منذ سنة 1980 أى قبل 38 عاما، مما أدى إلى وجود معدات من غير المجدى اقتصاديا القيام بإصلاحها لارتفاع تكلفة الاصلاح، وبالتالى تقوم الشركة حاليا بإجراء حصر لتلك المعدات عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض تمهيدا للتخلص منها وبيعها بالمزادات العلنية، بجانب عمل عمرات لبقية المعدات لرفع كفاءتها وفقا لحاجة الشركة وأولويات العمل.

جاء ذلك فى سياق رد الشركة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى انتقد عدم استغلال الطاقات المتاحة فى الشركة، حيث ذكر تقرير الجهاز انه بلغت القيمة الدفترية للاصول الثابتة نحو 45.3 مليون جنيه منها وسائل نقل بقيمة 41.8 مليون جنيه تمثل 92% من قيمة الأصول وهى تمثل أساسا العملية التشغيلية .

وحول ارتفاع خسارة الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مارس 2020 الى مبلغ 22.6 مليون جنيه، مقابل مبلغ 18.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، بجانب أن الشركة كانت تستهدف تقليل الخسارة لـ5 ملايين جنيه فقط، أشارت الشركة فى ردها على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، انها تقوم بفتح مجالات عمل جديدة مع الشركات الشقيقة مع استغلال المساحات المؤجرة للشركة من هيئة ميناء الاسكندرية، بجانب موافقة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على خطة اصلاح شاملة لمعدات الشركة العربية المتحدة للشحن واحلال لبعض المعدات بما يواكب التطور التكنولوجى .

أضافت أن مشروع الموازنة يتضمن شراء 17 ونش شوكة حملات مختلفة بقيمة 12.7 مليون جنيه للدفع بعهم للعمل لدة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والتى ستقوم بتمويل عملية الشراء وخصم 50% سنويا من الارباح.

وحول انتقاد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لوجود مخزون بقيمة 11.9 مليون جنيه منه اصناف راكدة بقيمة 6.1 مليون جنيه، تمثل 51% من المخزون، ردت الشركة انه عبارة عن قطع غيار ومهمات لمعدات تم التخلص منها نهائيا، وتم عرضها فى اكثر من مزاد ولم تلاق قبولا للبيع وسوف يتم عرضها فى مزاد مجددا.

أشارت الشركة انها تقوم بعمل كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تحصيل المديونيات المستحقة لها من العملاء وان هناك مديونيات محل تقاضى حاليا مع العملاء، وسيتم تسويتها فور صدور تلك الاحكام وذلك ردا على انتقاد الجهاز بوجود نحو 4.9 مليون جنيه مديونيات لصالح الشركة .

كما ذكرت الشركة أن هناك أرصدة عبارة عن إيجار عربات نقل لم يتم تسويتها ولم يتم إدراجها ضمن إيراد النشاط الجارى حيث لم يسددها العميل بعد وهناك تقاضى حولها حاليا.



العربية المتحدة للشحن شراء معدات بـ12.7 مليون جنيه لتحديث الشركة وتجاوز الخسائر (1)



العربية المتحدة للشحن شراء معدات بـ12.7 مليون جنيه لتحديث الشركة وتجاوز الخسائر (2)



العربية المتحدة للشحن شراء معدات بـ12.7 مليون جنيه لتحديث الشركة وتجاوز الخسائر (3)