العراق : عودة 146 مسافرا عراقيا عالقا فى الهند

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة 146 مسافرا عراقيا عالقا في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل .
وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية -إن سفارة العراق لدى نيودلهي سيرت الرحلة الاستثنائيّة (11) على متنها (146) مُسافرا بالتنسيق مع خليّة الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة لنقل عراقيين عالقين في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكانت السلطات العراقية،أعلنت أمس السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
ونقل البيان عن المدير العام للسبطة وفق " روسيا اليوم " ، دريد يحيى جاسم، قوله إن "الهدف من استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد هو لغرض تقييم الموقف وحسب الحالة الوبائية المستجدة في البلاد".
وأضاف جاسم أن الاستثناءات من ذلك تشمل "رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي".
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