العراق : عودة 146 مسافرا عراقيا عالقا فى الهند

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة 146 مسافرا عراقيا عالقا في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل .

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية -إن سفارة العراق لدى نيودلهي سيرت الرحلة الاستثنائيّة (11) على متنها (146) مُسافرا بالتنسيق مع خليّة الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة لنقل عراقيين عالقين في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات العراقية،أعلنت أمس السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. وجاء في بيان صدر عن سلطة الطيران المدني العراقي: "لغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومناقشة طبيعة الاستعدادات الصحية والوقائية المصاحبة لزيادة نسبة الإصابة، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمديد تعليق الرحلات الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر حزيران القادم".