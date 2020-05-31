اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق : عودة 146 مسافرا عراقيا عالقا فى الهند

الأحد، 31 مايو 2020 04:52 م
العراق : عودة 146 مسافرا عراقيا عالقا فى الهند أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة 146 مسافرا عراقيا عالقا في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل .

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية -إن سفارة العراق لدى نيودلهي سيرت الرحلة الاستثنائيّة (11) على متنها (146) مُسافرا بالتنسيق مع خليّة الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة لنقل عراقيين عالقين في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات العراقية،أعلنت أمس السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن سلطة الطيران المدني العراقي: "لغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومناقشة طبيعة الاستعدادات الصحية والوقائية المصاحبة لزيادة نسبة الإصابة، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمديد تعليق الرحلات الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر حزيران القادم".

 

ونقل البيان عن المدير العام للسبطة  وفق " روسيا اليوم " ، دريد يحيى جاسم، قوله إن "الهدف من استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد هو لغرض تقييم الموقف وحسب الحالة الوبائية المستجدة في البلاد".

وأضاف جاسم أن الاستثناءات من ذلك تشمل "رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي".

 


العراق

الهند

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق لديه 190 ألف طن فقط من الأرز لبرنامج التموين

الأحد، 31 مايو 2020 12:15 م

العراق تعلن انطلاق رحلة استثنائية لإعادة العالقين فى الهند بسبب كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 11:14 ص

العراق.. استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 6 يونيو

الأحد، 31 مايو 2020 02:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناسا تنجح فى إطلاق رائدين فضاء إلى المحطة الدولية.. العراق يفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة أسبوع.. والبنتاجون يرفع الاستعداد لنشر قوات الجيش بمينيابوليس

الأحد، 31 مايو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة