اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 07:36 م
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العراق تعلن تسجيل 260 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 06:30 م
العراق تعلن تسجيل 260 إصابة جديدة بكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الأحد ، 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق .

وذكرت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" ، أنه تم فحص 5381 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للحالات التى تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 227756 .  

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة 146 مسافرا عراقيا عالقا في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل .

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية -إن سفارة العراق لدى نيودلهي سيرت الرحلة الاستثنائيّة (11) على متنها (146) مُسافرا بالتنسيق مع خليّة الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة لنقل عراقيين عالقين في الهند بسبب إجراءات الحظر الوقائي الشامل في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات العراقية،أعلنت أمس السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 


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