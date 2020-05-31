العراق تعلن انطلاق رحلة استثنائية لإعادة العالقين فى الهند بسبب كورونا

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، انطلاق رحلة جوية استثنائية من مطار بغداد الدولى متوجهة إلى دلهى، لإعادة العراقيين العالقين فى الهند بسبب كورونا، وأضافت وزارة النقل العراقية- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن ذلك جاء استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبعد المناشدات العديدة من قبل العراقيين العالقين في الهند.
وكانت السلطات العراقية،أعلنت أمس السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
ونقل البيان عن المدير العام للسبطة وفق " روسيا اليوم " ، دريد يحيى جاسم، قوله إن "الهدف من استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد هو لغرض تقييم الموقف وحسب الحالة الوبائية المستجدة في البلاد".
وأضاف جاسم أن الاستثناءات من ذلك تشمل "رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي".
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