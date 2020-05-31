اليوم السابع
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خالد صلاح
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العراق تعلن انطلاق رحلة استثنائية لإعادة العالقين فى الهند بسبب كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 11:14 ص
العراق تعلن انطلاق رحلة استثنائية لإعادة العالقين فى الهند بسبب كورونا خطوط الطيران العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، انطلاق رحلة جوية استثنائية من مطار بغداد الدولى متوجهة إلى دلهى، لإعادة العراقيين العالقين فى الهند بسبب كورونا، وأضافت وزارة النقل العراقية- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن ذلك جاء استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبعد المناشدات العديدة من قبل العراقيين العالقين في الهند.

وكانت السلطات العراقية،أعلنت أمس السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن سلطة الطيران المدني العراقي: "لغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومناقشة طبيعة الاستعدادات الصحية والوقائية المصاحبة لزيادة نسبة الإصابة، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمديد تعليق الرحلات الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر حزيران القادم".

ونقل البيان عن المدير العام للسبطة  وفق " روسيا اليوم " ، دريد يحيى جاسم، قوله إن "الهدف من استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد هو لغرض تقييم الموقف وحسب الحالة الوبائية المستجدة في البلاد".

وأضاف جاسم أن الاستثناءات من ذلك تشمل "رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي".

 


العراق

الخطوط الجويه العراقيه

الهند

كورونا

فيروس كورونا

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