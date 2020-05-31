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العراق.. استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 6 يونيو

الأحد، 31 مايو 2020 02:00 ص
العراق.. استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 6 يونيو الخطوط الجوية العراقية
وكالات

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أعلنت السلطات العراقية، السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن سلطة الطيران المدني العراقي: "لغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومناقشة طبيعة الاستعدادات الصحية والوقائية المصاحبة لزيادة نسبة الإصابة، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمديد تعليق الرحلات الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر حزيران القادم".

ونقل البيان عن المدير العام للسبطة  وفق " روسيا اليوم " ، دريد يحيى جاسم، قوله إن "الهدف من استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد هو لغرض تقييم الموقف وحسب الحالة الوبائية المستجدة في البلاد".

وأضاف جاسم أن الاستثناءات من ذلك تشمل "رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي".

 


العراق

السلطات العراقية

الرحلات الجوية

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