وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن مريضين اثنين خرجا أمس من المستشفى بعد شفائهما ليصل إجمالي المتعافين إلى 78304 أشخاص، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات الوافدة بلغ حتى نهاية يوم أمس 1740 حالة خرج منها 1692 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنه تم أمس الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة بدون أعراض بينها حالة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض إلى 389 حالة، فيما مايزال 5183 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مصابين تحت الملاحظة الطبية.



وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1082 حالة إصابة بينها أربع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و442 حالة في تايوان منها سبع حالات وفاة، فيما خرج 1036 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و421 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.