اليوم السابع
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الصن: تظاهر العشرات فى لندن احتجاجا على مقتل أمريكى على يد الشرطة

الأحد، 31 مايو 2020 03:24 م
الصن: تظاهر العشرات فى لندن احتجاجا على مقتل أمريكى على يد الشرطة الاحتجاجات فى لندن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة الصن البريطانية إن المحتجين لحركة "حياة السود مهمة" قد ملأوا شوارع لندان اليوم الأحد، ووعدوا بأن تشهد بريطانيا المزيد من المظاهرات احتجاجات على مقتل جورج فلويد فى الولايات المتحدة.

 وسار المتظاهرون عبر بيكهام فى ذكرى فلويد، الأمريكى من أصول أفريقية الذى لقى مصرعه عقب قيام شرطة بالضغط بركبته على عنقه ثمانى دقائق كاملة مما أدى إلى وفاته.

وكانت لندن قد شهدت مظاهرات أمس السبت حملت لافتات تعبر عن التضامن وحياة السود مهمة. وسار العشرات فى جنوب لندن، مما أوقف الحافلات والسيارات على الطريق الرئيسى، يحملون لافتات "بريطانيا ليست بريئة".

 وهناك خطط لمزيد من الاحتجاجات عبر بريطانيا، ويخطط المنظمة لجثو على الركبة فى ميدان ترافالجار من أجل "جورج" غدا الاثنين.

وهناك خطط فى مدن برومنجهام ومانشستر وجلاسكو وكارديف. وطلب من المتظاهرين ارتداء كمامات الوجه والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعى للحفاظ على أنفسهم من وباء كورونا.

وشهدت الولايات المتحدة ليلة جديدة من العنف والصدامات بين الشرطة والمحتجين فى عشرات المدن، ليل السبت- الأحد، واشتعلت التوترات من نيويورك إلى فيلادليفيا وثاوث كارولينا، حيث شارك عشرات الآلاف فى الاحتجاجات على مصرع جورج فلويد، أسمر البشرة على يد الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

 

 وأشعل المحتجون النيران بسيارات الشرطة وتم قطع الطرق الحرة، بينما تم تحطيم نوافذ المبانى وقامت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بل ولجأت أحيانا إلى الرصاص المطاطى بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

 

وفى واشنطن، اشتبك المحتجون على مصرع فلويد مع الخدمة السرية وشرطة العاصمة  فى ثانى مواجهة عنيفة خلال أقل من 24 ساعة بين مسئولى تنفيذ القانون ونشطاء ضد وحشية الشرطة. وتجمع نحو ألف شخص فى محيط البيت الأبيض الذى أحاط به مركبات الشرطة والحواجز المعدنية وصفوف من عملاء الخدمة السرية المسلحون ورجال الشرطة. وتفرق المحتجون فيما بعد فى جماعات أصغر واتجهوا نحو وسط المدينة ليحرقوا ويحطوا النوافذ فى طريقهم. وتعرضت بعض المتاجر والمطاعم القريبة من البيت الأبيض للنهب، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.


لندن

حياة السود مهمة

جورج فلويد

مظاهرات لندن

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