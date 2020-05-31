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الصناعات الهندسية: تسريع تسجيل الشركات والأنشطة لمواكبة الطلب على المستلزمات

الأحد، 31 مايو 2020 02:36 م
الصناعات الهندسية: تسريع تسجيل الشركات والأنشطة لمواكبة الطلب على المستلزمات محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
كتب - إسلام سعيد

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أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه يجرى تسريع تسجيل الشركات والأنشطة الصناعية لقطاع المستلزمات الطبية غير الدوائية، ومنها الكمامات وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها، مشيرا إلى أن شعبة المستلزمات والغرفة تسهل على المصانع التسجيل وانجاز الأوراق المطلوبة فى أسرع وقت.

وأضاف المهندس، لـ"اليوم السابع"، أن عددا  كبيرا من الشركات والمصانع القائمة وكذلك مصانع جديدة، تطلب الانضمام للغرفة الهندسية حاليا، للدخول للأنشطة التصنيعية التى يزيد عليها الطلب حاليا، جراء جائحة كورونا ومنها نشاط تصنيع الكمامات.

وواشار الى ما اعلنه وزير المالية دراسة تقديم تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسهل المهمة علي المصانع ويوفر الوقت والجهد.

وأضاف المهندس في تصريحات خاصة، أن هذا التوجه نحو الميكنة يُسهم فى الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، وسرعة الإفراج عن السلع خاصة المرتبطة بالصناعة وتحديدا مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن الاعتماد  فى سداد الضرائب والرسوم الجمركية على ماكينات نقاط البيع «POS»، ومنظومة الحساب الجارى الموحد فقط وهو ما يؤدى إلى التكدس بالمواقع الجمركية، وكذلك السداد النقدى، لذلك فالميكنة هي الحل الأمثل لهذه المشكلات.

ويسعى قطاع الصناعات الهندسية، لتنظيم لقاء مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عقب انتهاء أجازة عيد الفطر، وذلك لمتابعة عدد من المفات منها تعميق التصنيع المحلى، والحد من الواردات الهندسية.

وانتهت مصانع الأجهزة المنزلية الكبرى، من تجهيز مذكرة لتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة، تشمل 3 مقترحات للقطاع الصناعى، لإيجاد طريقة لتصنيع المدخلات الإنتاجية والوسيطة، التى يتم استيرادها.

 

 


الصناعات الهندسية

الصناعات الطبية

الادوية

صناعة الكمامات

اسعار الكمامات

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