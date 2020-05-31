اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصلاة تعود للمسجد النبوى..كيف استعدت السعودية للخروج من نفق كورونا؟ إنفوجراف

الأحد، 31 مايو 2020 09:00 ص
الصلاة تعود للمسجد النبوى..كيف استعدت السعودية للخروج من نفق كورونا؟ إنفوجراف إنفو عودة الصلاة للمسجد الأقصى
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد 90 ألف مسجد بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عدا مكة المكرمة استقبال المصلين بداية من صلاة فجر اليوم الأحد، ضمن إجراءات المرحلة الثانية للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن أغلقت أمام المصلين منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا .

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى كيف استعدت المملكة لاستقبال المصلين والخروج من نفق كورونا..

الأحد.. تبدأ المملكة العربية المرحلة الثانية من إجراءات التعايش مع كورونا

 

20يوما.. مدة المرحلة يتم خلالها السماح بإقامة صلوات الجمع والجماعة فى حوالى 90 ألف مسجد

 

اقتصار فتح المسجد النبوى على التوسعات والساحات فقط مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة

 

عدد المصلين بالمسجد لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية

 

إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل

         

رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً وتكون الصلاة على الرخام

 

وضع الملصقات التى توضح الإرشادات الخاصة بالإجراءات

 

الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق

 

 فتح النوافذ والأبواب إلى نهاية الصلاة ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً

 

إغلاق جميع ثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات أو أى شىء آخر

 

إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء

 

ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة

 

فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة

وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة

 

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 

 

 


السعودية

المسجد النبوى

فتح مساجد السعودية

كورونا

مكافحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستخدم عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستخدم عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة