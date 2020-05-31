الصلاة تعود للمسجد النبوى..كيف استعدت السعودية للخروج من نفق كورونا؟ إنفوجراف

كتبت ـ إيمان حنا

شهد 90 ألف مسجد بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عدا مكة المكرمة استقبال المصلين بداية من صلاة فجر اليوم الأحد، ضمن إجراءات المرحلة الثانية للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن أغلقت أمام المصلين منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا .

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى كيف استعدت المملكة لاستقبال المصلين والخروج من نفق كورونا..

الأحد.. تبدأ المملكة العربية المرحلة الثانية من إجراءات التعايش مع كورونا

20يوما.. مدة المرحلة يتم خلالها السماح بإقامة صلوات الجمع والجماعة فى حوالى 90 ألف مسجد

اقتصار فتح المسجد النبوى على التوسعات والساحات فقط مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة

عدد المصلين بالمسجد لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية

إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل

رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً وتكون الصلاة على الرخام

وضع الملصقات التى توضح الإرشادات الخاصة بالإجراءات

الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق

فتح النوافذ والأبواب إلى نهاية الصلاة ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً

إغلاق جميع ثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات أو أى شىء آخر

إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء

ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة

فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة

وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة



