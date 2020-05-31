"الصحفيين" تعلن إعادة فتح مكتب الأحوال المدنية بمقر النقابة بداية من الغد

كتب محمد السيد

أعلن محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا عن إعادة فتح مكتب السجل المدنى بمقر النقابة بداية من غد الاثنين الموافق الأول من يونيو ، وذلك بعد أن استمر غلق جميع مكاتب الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية لأكثر من شهرين بقرار من رئيس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وأكد محمد يحيى يوسف ، أن مكتب الأحوال المدنية سيعمل بشكل يومى لإصدار البطاقات الشخصية او تجديدها للزملاء الصحفيين وأسرهم من الدرجة الأولى، وذلك من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وذلك مع إتباع الإجراءات الاحترازية كاملة وإجراءات تطهير المقرات بصفة دورية مع ضرورة ارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة.

و تابع :"فيما تعمل باقى خدمات النقابة بشكل كامل ، بداية من مكتب الشهر العقارى الذى بدأ العمل فى التوكيلات العامة وتوكيلات القضايا بالإضافة إلى التوكيلات الخاصة وتوكيلات السيارات وتوثيق العقود، ويستمر مكتب البريد فى تقديم كافة خدماته ومكتب السكة الحديد، وأيضا مكتب الشركة المصرية للاتصالات لسداد فواتير التليفونات".