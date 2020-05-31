الصحة تنشر إنفوجراف عن الطرق الآمنة لارتداء الكمامة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك انفو جراف يتضمن مجموعة من الإرشادات حول ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة.
وتضمنت الإرشادات الآتى
1 - اغسل يديك قبل لمس الكمامة.
2 -تفقد الكمامة للتأكد من خلوها من أى شقوق أو ثقوب.
3 - حدد الطرف العلوى حيث يوجد الشريط المعدني أو الطرف المقوی.
4 - تاكد أن الجهة الخارجية له الملونة.
5 - ثبت الطرف المعدنى أو المقوى على أنفك جيدا.
6 -تأكد من تغطية الفم والأنف والذقن بشكل كامل.
7 - عدل وضع الكمامة على وجهك للتاكد من عدم ترك أى فراغات على الجوانب.
8 - تجنب لمس الكمامة.
9 - انزع القمامة من خلف الأذنين أو الرأس
10 - باعد الكمامة عن نفسك وعن الأسطح الأخرى أثناء نزعها.
11 - تخلص من الكمامة فوزا بعد استخدامها برميها في سلة نفايات ( يفضل أن تكون مغلقة )
12 - اغسل يديك.
وتضمن الإنفوجراف مجموعة من النصائح حول عدم ارتداء بعض الكمامات فى الحالات التالية:
1 -لا تستخدم كمامة ممزقة أو رطبة
2 - لا تضع الكمامة على فمك وانفك فقط
3 - لا ترتد كمامة فضفاضة
4 - لا تلمس الجهة الخارجية للكمامة
5 - لا تنزع الكمامة للتحدث مع الأخرين ولا تفعل شئ اخر يستدعى ذلك
6 -لا تترك الكمامة في مكان يصل إليه الاخرون
7 - لا تستخدم الكمامة مجددا .
واكدت وزارة الصحة أن استخدام الكمامات وحده لن يحميك من عدوی كوفيد 19 و ابتعد عن الأخرين مسافة متر واحد على الاقل واغسل يديك بشكل جيد ومتكرر ، حتى لو كنت ترتدي كمامة.
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