اليوم السابع
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الصحة تنشر إنفوجراف عن الطرق الآمنة لارتداء الكمامة

الأحد، 31 مايو 2020 01:26 م
الصحة تنشر إنفوجراف عن الطرق الآمنة لارتداء الكمامة انفو جراف وزارة الصحة
كتب محمد صبحى

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك انفو جراف يتضمن مجموعة  من الإرشادات حول ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة.

وتضمنت الإرشادات الآتى
1 - اغسل يديك قبل لمس الكمامة.

2 -تفقد الكمامة للتأكد من خلوها من أى شقوق أو ثقوب.

3 - حدد الطرف العلوى حيث يوجد الشريط المعدني أو الطرف المقوی.

4 -  تاكد أن الجهة الخارجية له الملونة.

5 - ثبت الطرف المعدنى أو المقوى على أنفك جيدا.

6 -تأكد من تغطية الفم والأنف والذقن بشكل كامل.

 7 - عدل وضع الكمامة على وجهك للتاكد من عدم ترك أى فراغات على الجوانب.

 ‏8 - تجنب لمس الكمامة.

9 -  انزع القمامة من خلف الأذنين أو الرأس

10 - باعد الكمامة عن نفسك وعن الأسطح الأخرى أثناء نزعها.

11 - تخلص من الكمامة فوزا بعد استخدامها برميها في سلة نفايات ( يفضل أن تكون مغلقة )

12 - اغسل يديك.


وتضمن الإنفوجراف مجموعة من النصائح حول عدم ارتداء بعض الكمامات فى الحالات التالية:

1 -لا تستخدم كمامة ممزقة أو رطبة
2 - لا تضع الكمامة على فمك وانفك فقط
3 - لا ترتد كمامة فضفاضة
4 - لا تلمس الجهة الخارجية للكمامة
5 - لا تنزع الكمامة للتحدث مع الأخرين ولا تفعل شئ اخر يستدعى ذلك

6 -لا تترك الكمامة في مكان يصل إليه الاخرون

7 - لا تستخدم الكمامة مجددا .


واكدت وزارة الصحة   أن استخدام الكمامات وحده لن يحميك من عدوی كوفيد 19 و ابتعد عن الأخرين مسافة متر واحد على الاقل واغسل يديك بشكل جيد ومتكرر ، حتى لو كنت ترتدي كمامة.

 

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