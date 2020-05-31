الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بفيروس كورونا.. القاهرة فى المقدمة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أن نسب الإصابة بفيروس كورونا فى مختلف المحافظات بلغ 23449 ألف على مستوى محافظات الجمهورية .

وكشف رسم توضيحي أعدته وزارة الصحة والسكان، ونشرته خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر وزارة الإعلام، عن نسب الإصابات بالمحافظات عن أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى فى نسب الإصابات من إجمالى المصابين فى مصر بواقع حوالى 7000 مصاب .

وتأتى بالمرتبة الثانية محافظة الجيزة وتقترب من حوالى 300 إصابة ، يليها محافظة القليوبية والتى تقترب من تسجيل 2000 إصابة بفيروس كورونا .

وفى المرتبة الرابعة بقائمة المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا محافظة المنوفية والتى تقترب من تسجيل 2000 إصابة ، ويليها محافظة الفيوم ، أما المحافظة السادسة فهى محافظة الإسكندرية والتى سجلت 1000 إصابة بفيروس كورونا.