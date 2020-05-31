اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بفيروس كورونا.. القاهرة فى المقدمة

الأحد، 31 مايو 2020 02:30 م
الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بفيروس كورونا.. القاهرة فى المقدمة احصائيات فيرس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أن نسب الإصابة بفيروس كورونا فى مختلف المحافظات بلغ 23449 ألف على مستوى محافظات الجمهورية .
 
 
وكشف رسم توضيحي أعدته وزارة الصحة والسكان، ونشرته خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر وزارة الإعلام، عن نسب الإصابات بالمحافظات عن أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى فى نسب الإصابات من إجمالى المصابين فى مصر بواقع حوالى 7000 مصاب .
 
وتأتى بالمرتبة الثانية محافظة الجيزة وتقترب من حوالى 300 إصابة ، يليها محافظة القليوبية والتى تقترب من تسجيل 2000 إصابة بفيروس كورونا .
 
وفى المرتبة الرابعة بقائمة المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا محافظة المنوفية  والتى تقترب من تسجيل 2000 إصابة ، ويليها محافظة الفيوم ، أما المحافظة السادسة فهى محافظة الإسكندرية والتى سجلت 1000 إصابة بفيروس كورونا.
 
احصائيات فيرس كورونا (5)
احصائيات فيرس كورونا 

 


كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

وزارة الصحة

محافظة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة