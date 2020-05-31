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الصحة: تطبيق "صحة مصر" تجاوز مليون مستخدم منذ إطلاقه فى أبريل الماضى

الأحد، 31 مايو 2020 09:04 م
الصحة: تطبيق "صحة مصر" تجاوز مليون مستخدم منذ إطلاقه فى أبريل الماضى هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تجاوز تطبيق "صحة مصر" الخاص بمعلومات وبيانات عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لأكثر من مليون مستخدم، منذ إطلاقه فى شهر أبريل الماضى وحتى اليوم الأحد.
 
أوضح، بيان، أنه تتم إضافة تحديثات ومميزات لتطبيق "صحة مصر"، بشكل مستمر، وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وتوعيتهم بإرشادات الوقاية من الفيروس.
 
وأضاف أنه يمكن لأى شخص الإبلاغ عن حالته أو عن حالة شخص آخر مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا، عبر التطبيق، وذلك عن طريق الضغط على "إبلاغ" الموجودة بالتطبيق، وتسجيل اسم الحالة والرقم القومى، والإجابة عن بعض الأسئلة لتحديد مدى احتمالية الإصابة بالفيروس.
 
وتابع أنه يتم تصنيف الحالات وفقًا للإجابات عن الأسئلة، ومن ثم يتم التواصل مع الشخص المبلغ عن حالته أو حالة شخص آخر لنقله إلى المستشفى، حيث يتم ربطه بغرفة العمليات بالوزارة، كما يتم تقديم إرشادات العزل المنزلى، وذلك حسب حالته الصحية.
 
وأشار إلى أن التطبيق يشمل أيضًا خريطة لجميع المستشفيات التى تقدم الخدمات الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، ويمكن للمستخدم الوصول إلى أقرب مستشفى من موقعه الحالى عبر التطبيق.
 
وتابع أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه حال الاقتراب من أحد المواقع التى تحتوى على إصابات أو حجر صحى للمصابين بالفيروس، وذلك لأخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية فى هاتفه المحمول، مؤكدًا أن جميع بيانات المستخدمين مشفرة ومؤمنة وتخضع لشروط حماية الخصوصية. 
 
وقال إن التطبيق يحتوى أيضًا على كل المعلومات الخاصة بالفيروس على شكل سؤال وجواب لتوعية المواطنين، كما يرسل تنبيهات للمستخدمين لتعريفهم بإجراءات الوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بالمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا وإرشادات العزل المنزلى.
 
وذكر أن التطبيق يتيح التعرف على الإحصائيات اليومية المحدثة، وجميع التطورات للوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد فى مصر، موضحًا أن جميع المعلومات والبيانات فى التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.
 
وأشار إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق "واتس آب" حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على "واتس آب"، أو الخط الساخن 105، لتلقى الاستفسارات والبلاغات عن فيروس كورونا، كما يعرض البرنامج كل الأرقام والروابط التى تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكل وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى المتاحة.
 
ولفت إلى أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكل الاستفسارات والإرشادات المتاحة، والتى يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية، مضيفًا أن التطبيق متاح على الهواتف المحمولة نظام الأندرويد والآيفون ويمكن تحميله من خلال الروابط التالية: 
 
نسخة اندرويد
https://play.google.com/store/apps/details…
 
نسخة آيفون
https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1506794318?ls=1
 

 


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