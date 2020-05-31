الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وتابعت الوزارة فى بيان لها، أنه تم خروج 344 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.