الصحة تتسلم مليون جرعة فيتامين د لتوزيعها على الأطقم الطبية بمستشفيات العزل

تسلمت وزارة الصحة والسكان مليون جرعة دوائية من فيتامين د لتوزيعها بمستشفيات العزل على الفريق الطبى، باعتباره عنصرا داعما رئيسيا للخلايا المناعية للأطقم الطبية فى مستشفيات العزل.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن فيتامين د يعوض تأثير عدم تعرض الفريق الطبى لأشعة الشمس لفترة طويلة جراء خدمتهم أبناء الوطن فى معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكشفت وزارة الصحة تناول الغذاء الصحى الذى يساعد على زيادة المناعة باعتبارها خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا. وأوضحت الوزارة أن فيتامين د أوسوفورتين، تحتاجه خلايا المناعة للمساعدة فى تدمير مسببات الأمراض التى تسبب العدوى، كما أنه يساعد فى الحماية من التهابات الجهاز التنفسى الحادة، ونصحت بالتعرض للشمس بما يسمح للجسم بإنتاج فيتامين د.

وذكرت الأبحاث العلمية أن تقوية المناعة هى أحد الوظائف الرئيسية لفيتامين "د"، حيث يعمل على تنشيط الخلايا التائية "T cells" والمعروفة أيضًا باسم "الخلايا القاتلة" للجهاز المناعى فى جسم الإنسان، وتطلق عليها هذه الصفة لأنها تعمل على اكتشاف مسببات الأمراض الغريبة فى الجسم مثل الفيروسات والبكتيريا وتحفز تدميرها، بالإضافة إلى أدوار أخرى كثيرة لفيتامين د فى تقوية المناعة والتى تعتبر أكثر تعقيدا.