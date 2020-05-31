وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 883 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 10156 حالة.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، أوضح آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا كوفيد-19 في دولة الكويت، وفق بيان صحفى، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ (1008) حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم.