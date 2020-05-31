الصحة العالمية تحذر من السجائر الإلكترونية: تزيد التدخين 5 أضعاف..فيديو

هند المغربي

بث المكتب الإقليمي للصحة العالمية بالشرق الأوسط عبر حسابة الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للتوعية بمخاطر التبغ في اليوم العالمي لمكافحة التبغ المقرر اليوم الأحد 31 مايو.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، في رسالته المصورة "أن الشباب مستهدفون منذ سنوات طويلة بمنتجات التبغ التقليدية، وهم اليوم هدف رئيسي لمنتجات نيكوتين جديدة مثل السجائر الإلكترونية. وأياً كان نوع منتجات التدخين أو السجائر الإلكترونية التي تستخدمونها، مؤكدا لا شيء منها آمن".

"الشباب مستهدفون منذ سنوات طويلة بمنتجات التبغ التقليدية، وهم اليوم هدف رئيسي لمنتجات نيكوتين جديدة مثل السجائر الإلكترونية. وأياً كان نوع منتجات التدخين أو السجائر الإلكترونية التي تستخدمونها، لا شيء منها آمن".

شاهد رسالة د. أحمد المنظري في اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ. pic.twitter.com/UaRoFDNMPf — WHO EMRO (@WHOEMRO) May 31, 2020

ولفت مقطع الفيديو الذى شارك فيه عدد من الشباب أن منتجات التبغ تقتل أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً في الوقت الذى تنفق فيه شركات التبغ أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي على التسويق والإعلان بالإضافة إلى أنه تسعي دوائر صناعة التبغ والصناعات المرتبطة بها في تسويق منتجاتها للأطفال والمراهقين، ومستهلكين جدد لاستمرار تجارتها التي تبلغ مليارات الدولارات

ولفت الفيديو إلى حقيقه أن السيجارة الالكترونية غير أمنة وأن الدوائر الصناعية توهم المستهلكين بذلك مما يجعلها أمر مناسب للمستهلك