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الصحة الأردنية: 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و15 حالة شفاء

الأحد، 31 مايو 2020 06:46 م
الصحة الأردنية: 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و15 حالة شفاء محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 739 إصابة.

وأضافت الوزارة - بحسب الموجز الإعلامي الذى نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا "الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء توزعت على النحو الآتي: حالتان في مستشفى الأمير حمزة، و5 حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي و8 حالات في مستشفى الملكة علياء.

وبين الموجز تفاصيل الحالات الخمس الجديدة التي توزعت كما يلي: 3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، واثنان غير أردنيَّين تم التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع، وحالتان لأردنيَّين قادمَين من خارج المملكة وتحديدًا من المملكة العربيّة السعودية وبريطانيا.

وأشار إلى إجراء 4349 فحصًا مخبريًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 187 ألفًا و990 فحصًا، لافتًا إلى أنه اتخذ قرار اليوم باستثناء تنقل المحامين (النظاميين والشرعيين) بين المحافظات من نظام (الفردي والزوجي)، وذلك بسبب طبيعة عملهم، ولتمكينهم من الوصول إلى المحاكم ومتابعة سير إجراءات التقاضي، مبينًا أن القرار تضمن أيضًا تمديد ساعات عمل مكاتب المحاماة لتصبح ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء.

كما أشار الموجز الإعلامي إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قامت اليوم بتعميم التعليمات الخاصّة بفتح المساجد، والإجراءات الوقائيّة والصحية المطلوب اتباعها، وآليات الرقابة على تطبيقها على مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، تمهيدًا لتطبيق قرار فتح المساجد بدءًا من يوم الجمعة الموافق للخامس من يونيو المقبل.


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