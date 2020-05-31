الشهر العقارى يحدد 5 إجراءات مشددة للحد من الكورونا مع عودة العمل غدا

كتب إبراهيم قاسم

شكلت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال يقوت الأمين العام، لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال عودة العمل بالمكاتب اعتبارا من غد الإثنين، وحدد قرار تشكيل اللجنة مهامها المتمثلة فى متابعة انتشار فيروس كورونا من خلال متابعة حالات الإصابة والإعلان عنها بشفافية تامة ودون اخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع والتأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعى فى أماكن العمل وعدم السماح بالتقارب والاختلاط ومنع العاملين المخالطين للمصابين من الدخول لأماكن العمل إلا بعد التأكد من سلامتهم، مع تقديم اى مقترحات أو ملاحظات فى إطار الحرص العام على سلامة العاملين وتقليل فرض انتشار العدوى.

وسيتم التنسيق بين كافة مكاتب الشهر العقارى ومأمورياته ومكاتب التوثيق من أجل توحيد الجهود للتعامل مع انتشار الفيروس واحتوائه والحد من انتشاره، والتواصل مع كافة العاملين والتأكيد على إجراءات التعقيم والتطهير وإخطار رئاسة المصلحة يوميا بموجب تقرير يتضمن اى ملاحظات أو سلبيات وللجنة متابعة تنفيذ الكتاب الدورى فى هذا الشأن.

ووضعت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 5 إجراءات رئيسية الوقاية من فيروس كورونا لحماية العاملين والمتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (الديوان العام والمكاتب والفروع)، وذلك مع بداية استئناف العمل غدا الاثنين.

أولا:- على الإدارة العامه للامن بالمصلحه عدم السماح لأحد بدخول مبنى ديوان عام المصلحة بدون كمامة مع قيد اسم الزائر ورقم بطاقته وسبب التواجد بسجل خاص بذلك وكذلك قيد اسم الموظفين التابعين للمصلحه من خارج الديوان وسبب التواجد ورقم البطاقه بسجل خاص بذلك.

ثانيا: على إدارة الأمن منع دخول أي مواطن الا أصحاب المصالح فقط مع منع تكدس تواجد الجمهور داخل الحيوان ووضع إعلانات تفيد ذلك في اماكن واضحه بديوان المصلحه.

ثالثا:- على جميع الموظفين بديوان عام المصلحه عدم مغادره مقر عملهم الا بموجب اذن رسمی وعدم التواجد خارج مقراداراتهم الا لأسباب مشروعة وحاجه العمل مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازيه من تعقيم واستخدام المطهرات وجميع الوسائل للمحافظه على سلامتهم.

رابعا:- التزام جميع إدارات المصلحة بالديوان بإجراءات عمليات الدشت للملفات التي تجاوزت المواعيد القانونية وعدم تواجد اشياء بالحجرات على الدواليب أو المكاتب ورفع أی مخلفات اخرقد تتسبب في انتشار الأمراض.

خامسا:- علی إدارات التفتيش متابعه ذلك وعرض أي مخالفات على رئاسة المصلحه لاتخاذ الاجراء المناسب لمن يخالف ذلك.