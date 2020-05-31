الشرطة الأمريكية تعتقل أكثر من 500 شخص خلال الاحتجاجات فى لوس أنجلوس

كتبت: نهال أبو السعود

ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على أكثر من 500 شخص بعد احتجاجات ضد الشرطة أدت إلى اعمال التخريب والنهب في شوارع وسط المدينة، وفقا لموقع لوس انجلوس تايمز.

قامت شرطة المدينة بمحاولات لتطهير الشوارع بينما حطم الناس النوافذ وسرقوا أشياء من المتاجر واشتبكوا مع الشرطة وأشعلوا النار في سيارتين على الأقل من سيارات الضباط.

وقالت شرطة لوس انجلوس أن 533 شخصا اعتقلوا للاشتباه في تهم تشمل السطو والنهب وضرب ضابط شرطة ومحاولة القتل، وأُفرج عن جميع المعتقلين باستثناء 18.

قالت السلطات إنها اضطرت إلى إجراء العديد من الاعتقالات لأن الأشخاص في الشارع رفضوا أوامر متكررة بالمغادرة مساء يوم الجمعة.

وهي تعد واحدة من أكبر الاعتقالات الجماعية من قبل LAPD منذ عدة سنوات، ففي عام 2011 ألقت الشرطة القبض على حوالي 300 شخص.

ومن جانبه قال مساعد رئيس شرطة لوس أنجلوس روبرت أركوس: "لقد فقدنا مركبتين على الأقل من الشرطة لإطلاق النار"، وأضاف إن الفرق تواصل إجراء عمليات مسح للموقع لتقييم الأضرار.

وفي أوكلاند ، توفي ضابط خدمة الحماية الفيدرالية بالرصاص وأصيب آخر خارج محكمة أمريكية مساء الجمعة. وقع إطلاق النار على بعد عدة مبانٍ من مقر شرطة أوكلاند ، حيث تجمع المحتجون ، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كان يعتقد أنها مرتبطة بالاضطرابات.

إن المتظاهرين الذين يتظاهرون ضد مقتل جورج فلويد هم جزء من حركة اشتعلت في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ، حيث توفي الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عامًا يوم الاثنين بعد أن ركع ضابط شرطة مينيابوليس الأبيض على رقبته أثناء اعتقاله للاشتباه في محاولته استخدام فاتورة مزورة بقيمة 20 دولارًا في محل بقالة.