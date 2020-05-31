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السيطرة على حريق نشب فى مدخنة أحد المطاعم بميدان الشون فى الغربية

الأحد، 31 مايو 2020 12:59 ص
السيطرة على حريق نشب فى مدخنة أحد المطاعم بميدان الشون فى الغربية سيارة مطافئ - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مدخنة أحد المطاعم الشهيرة بميدان الشون التابع لدائرة ثان المحلة في محافظة الغربية .

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة بورود بلاغات من الأهالي تفيد بنشوب حريق في مدخنة إحدى المطاعم الشهيرة ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم إخماد ألسنة النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة ،دون وقوع أي إصابات ،وتم تحرر محضر بالواقعة وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية ، سيطرت على حريق نشب في مزرعة مواشي بقرية كفر حجازي التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية ،  وذلك إثر حدوث ماس كهربائي .

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي قرية كفر حجازي باندلاع حريق هائل في حظيرة مواشي ملك "فاروق ع " وأمتدت ألسنة النيران حتى ألتهمت جميع محتوياتها.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وقوة من مباحث قسم مركز كفر حجازى إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة ومن خلال التحقيقات تبين أن السبب وراء الحريق قيام بعض الأطفال بالهو باستخدام طائرات ورقية واشتبكت مع سلوك الضغط العالي التي أدت إلى حدوث ماس كهربائي، دون وقوع إصابات، ولا توجد شبهة جنائية.


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