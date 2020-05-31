وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليومي أمس وأول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٩٧ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١٠ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٤٨٠٠ حالة، بينها ٢٦٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٢٧٢ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.