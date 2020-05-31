السنغال : 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة السنغالية ، اليوم الأحد ، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية ، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بالبلاد وصل إلى 3645 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 42 حالة.

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة 30 يومًا، إلى غاية 2 من شهر يوليو المقبل.