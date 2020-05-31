اليوم السابع
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السنغال : 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 06:52 م
السنغال : 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية ، اليوم الأحد ، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية ، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بالبلاد وصل إلى 3645 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 42 حالة.  

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة 30 يومًا، إلى غاية 2 من شهر يوليو المقبل.
 
ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد للمرة الأولى فى 23 مارس الماضى، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن حالة الطوارئ كانت قد مددت في السنغال في 3 من شهر أبريل الماضي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الذي بلغت عدد الإصابات به في البلاد 3448 إصابة مؤكدة.

 


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