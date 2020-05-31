السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى الأفيون بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أ.ع.م" عاطل بالسجن 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون المخدر، بدائرة قسم أول سوهاج. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر طه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة قسم أول، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الأفيون كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ص.خ.م" عامل بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشبو المخدر، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وحاتم عبد الحكم محمود بأمانة سر عصام حسانين ومايكل صبحى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الشبو المخدر وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء فى المركز والقرى المجاورة له.

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من أكياس الشبو وزنت 28 جراما كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.