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السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الشبو المخدر بسوهاج

الأحد، 31 مايو 2020 02:40 م
السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الشبو المخدر بسوهاج صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "  ص.خ.م"   عامل بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشبو المخدر، بدائرة مركز البلينا.

 

 صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وحاتم عبد الحكم محمود بأمانة سر عصام حسانين ومايكل صبحى.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020  بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم  بالاتجار فى الشبو المخدر  وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء فى المركز والقرى المجاورة له.

 

 

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من أكياس الشبو وزنت 28 جراما كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  وتم تجديدها 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

وفى وقت سابق أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، المتهمين "أ.ح.أ"، عامل، 29 سنة، و"أ.أ"،28 سنة مبيض محارة ، إلى محكمة الجنايات لاتهامهما، بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز طهطا.

 

بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش على نطاق واسع ، وترويج بضاعتهما على الزبائن من الشباب والمتعاطين من الشباب وراغبى الشراء بدائرة المركز والقرى المجاروة.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى الحشيش المخدر وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما من قبل محكمة الجنح، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

 


 


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جنايات سوهاج

البلينا

الشبو

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