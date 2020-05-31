"الزراعة" تحدد 5 توصيات لمزارعى الأرز خلال يونيو.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر" اليوم السابع "، عددا من التوصيات التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، حول طرق الرى والتسميد الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات في الآتى:

-الاهتمام بالرى وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو –

- التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.

-إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الإلتزام بالمعدلات الموصى بها.

- متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.

- علاج ظاهرة الإحمرار والتى تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم فى الأرض الملحية.

وكان تقرير صادر لقطاع الارشاد الزراعى ، اكد الشهر الماضى أنه من ضمن التوصيات لمحصول الأرز يتم خلال هذه الفترة زراعة المشاتل وهى أنسب وأفضل فترة للزراعة، لافتة الى أ نه حتى تتم هذه العملية على الوجه الأكمل يجب أن يقوم المزارع بالإجراءات التالى، شراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه وفى حدود المعدل الموصى به وهو ، من 30 الى 40 كجم للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين.

-من بين التوصيات إختيار المشتل فى أرض جيدة وبجوار مصدر مياه الرى ومساحته حوالى 1-1.5 قيراط لكل فدان،وشددت التوصيات على حرث الأرض جيداً ثم تترك فترة قليلة للتهوية ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب فى الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشر،تقسيم أرض الشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية بالتلويط ثم إضافة كبريتات الزنك ( 1 كجم لكل قيراط مشتل).- يتم بدار التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه 2-3 سم بالمشتل.

كانت معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف ، والتوسع في زراعة المحصول على مصاطب واستنباط ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتى تزيد الإنتاجية ، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.