اليوم السابع
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الخير فى الشباب.. مبادرة بعزبة البرنس فى بنها لتطهير الشوارع بـ200 لتر كلور

الأحد، 31 مايو 2020 07:00 ص
الخير فى الشباب.. مبادرة بعزبة البرنس فى بنها لتطهير الشوارع بـ200 لتر كلور مبادرة بعزبة البرنس فى بنها لتطهير الشوارع
القليوبية نيفين طه

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أجرت مجموعة من الشباب المتطوع بمنطقة عزبة البرنس التابعة لمدينة بنها، حملة تعقيم شاملة جابت جميع شوارع العزبة، وذلك لحماية الأهالي من فيروس كورونا المستجد ومجابهته والحد من انتشاره.

 

وأشار جمال البنا، أحد الشباب المشارك في الحملة في تصريح خاص لليوم السابع، إلى أن تلك الحملة تطوعية وهدفها حماية أهالينا من تلك الفيروس الجامح والحد من انتشاره، مضيفا أن الحملة شارك فيها عدد كبير من شباب العذبة، وشملت جميع المناطق والشوارع وتم استخدام ما يزيد عن 200 لتر كلور بالتطهير بالجهود الذاتية، منوها أن الحملة لاقت استحسان الجميع ، كما أن هدف الحملة مساندة أجهزة الدولة في اجرائتها الأحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

وفي سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال  المخالفين لهذه القرارات.

 

وأكد، على ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلاً، وإلتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقرار الحظر، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات المعنية ، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.

مبادرة بعزبة البرنس (2)
مبادرة بعزبة البرنس (2)

 

مبادرة بعزبة البرنس (3)
مبادرة بعزبة البرنس (3)

 

مبادرة بعزبة البرنس (4)
مبادرة بعزبة البرنس (4)

 

مبادرة بعزبة البرنس (5)
 
مبادرة بعزبة البرنس (6)
مبادرة بعزبة البرنس (6)

 

مبادرة بعزبة البرنس (7)
مبادرة بعزبة البرنس (7)

 

مبادرة بعزبة البرنس (1)
مبادرة بعزبة البرنس (1)

 


كورونا

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القليوبية

عذبة البرنس

بنها

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