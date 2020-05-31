الحياة تعود للمحاكم فى المنوفية وتطبيق إجراءات احترازية منها الدخول بالكمامات

المنوفية - محمد فتحى

قال المحامى إبراهيم عياد أثناء ، من أمام محكمة منوف الجزئية إن المحكمة شهدت اليوم ، إجراءات إحترازية على أعلى مستوى فى ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد ، من ناحية التعقيم بالإضافة إلى إرتداء للكمامة سواء من قاضى الجلسة ورؤساء النيابة وأعضاء النيابة، وأضاف عياد: شاهدنا اليوم وعيا كبيرا من قبل المواطنين والمترددين على محكمة منوف الجزئية عقب عودة العمل تدريجيا ، بالإضافة إلى قيام رجال الشرطة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .

وطالب عياد وزير العدل بسرعة عودة العمل كليا بسبب القضايا المتأخر صدور أحكام فيها.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد وافق على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام (الطوارىء – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة ) ، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003 .

كما وافق المحافظ على غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة اسبوع ، وذلك لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات آخرى ، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة الإ بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات المسببة للغلق ، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة العلاج الحر ) حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .