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الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لسيدة مصرية بالتجنس بالأمريكية

الأحد، 31 مايو 2020 11:49 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لسيدة مصرية بالتجنس بالأمريكية الجريدة الرسمية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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نشرت الجريدة الرسمية صباح الأحد، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير، بالسماح لسيدة مصرية بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظها بالجنسية المصرية، حيث جاء فى المادة 1 من القرار السماح للسيدة ريم دسوقى محمد دسوقى بالتجنس بالجنسية الأمريكية.

 

وجاء فى القرار رقم 734 لسنة 2020، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر من اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقرر لوزير الداخلية بموجب القرار بموجب القرار رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

 

 


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