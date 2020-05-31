التعليم تعلن فتح باب التقدم لـ 9 مدارس حكومية دولية للعام الدراسى المقبل

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية وهى" فرع العبور والشروق وفرع بورسعيد وفرع طنطا وفرع المنصورة والإسكندرية ودمياط وفرع زهراء مدينة نصر وفرع أكتوبر" بإجمالى 9 مدارس حكومية دولية اعتبارا من غدا الإثنين 1 يونيو إلى الثلاثاء 30 يونيو إلكترونيا.



وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط الالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال، موضحة أنه يجب ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما فى أول أكتوبر من العام 2020، وأن يكون الطالب سلميا من أية إعاقات نفسية أو ذهنية أو غيرها من الإعاقات التى تحتاج إلى برامج خاصة، وأن يكون كلا الوالدين حاصلا على مؤهل جامعى عال مع تقديم ما يثبت المؤهل وأن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا، كما يجب أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التى تغطى المهارات الأتية.

" المظهر الشخصى والسلوك ومهارات الرياضات والمعرفة" المعلومات العامة المهارات الحركية ومهارات التفكير"، وفى حالة اجتياز الطفل المقابلة يتم تحديد موعد لمقابلة ولى الأمر، ولا بد من حضور الوالدين معا فى المقابلة على أن يتم تقييم ولى الأمر من خلال مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يتم من خلالها تقييم ولى الأمر على أساس معلوماته وقناعته وسلوكه فى تربية طفله مع الأخرين بما يتلائم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها.

وأكدت الوزارة، أنه يتم قبول الطلاب طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات فى الامتحان وفى حالة تساوى درجة الاختبار يكون السن شركا تفضيليا بحيث يقبل الطفل الأكبر سنا، وفى حالة قبول الطالب بالمدرسة يتم سداد المصاريف الدراسية المطلوبة واستكمال الملف خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإلا يسقط حق الطالب فى القبول ويتم أخذ الطالب الذى يليه فى قائمة الانتظار.



وحددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة، عبارة عن 12 صورة شخصية للطفل وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر، وأصل أو صورة معتمدة من مؤهل الآب أو مؤهل الأم ما لم يكن المؤهل مثبتا فى بطاقة الرقم القومى وصوةر البطاقة الشخصية لولى الأمر ويتم طباعة نموذج المعدل للتقديم الإلكترونى بعد استكمال كافة البيانات به وارفاقه مع الأوراق السابقة، ويتم وضع المستندات فى ملف بلاستيك ووضع ملصق " تكت" على أعلى الطرف الأيسر ببيانات الطفل " الاسم والرقم القومى المكون من 14 رقما".















