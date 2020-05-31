التعليم العالى: 5651 مصابا كورونا تلقوا العلاج بالمستشفيات والمدن الجامعية

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خلال اجتماع المجموعة الطبية اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إجمالي عدد الحالات التى تلقت العلاج بالمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل للمرضى المصابين بفيروس "كورونا" حتى 30 مايو، موضحاً أنها بلغت 5651 حالة، من بينها 4093 حالة تماثلت للشفاء، و1509 حالات نشطة، و49 حالة وفاة.

وأضاف واستقبلت المستشفيات الجامعية 1132 حالة؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدم للعزل الصحي والعلاجي، من بينها 529 حالة تم خروجها من تلك المستشفيات، و490 حالة مستقرة، و61 حالة متواجدة بغرف الرعاية المركزة، و12 تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، و49 حالة وفاة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي بياناً بإجمالي عدد الأسرّة بالمستشفيات والمدن الجامعية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الذي بلغ 2991 سريراً، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية الواقعة في نطاق إقليم القاهرة الكبرى، والإسماعيلية تتمثل في المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس وهي: العبور التخصصي، والاستقبال القديم، والمستشفى الميداني، وأكاديمية جراحة الصدر والقلب، والمستشفيات التابعة لجامعة القاهرة: قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى الباطنة، إلى جانب مستشفى الباطنة بجامعة بنها، وكذلك كل من مستشفى الأزهر التخصصي، والزهراء الجامعي التابعتين لجامعة الأزهر، ومستشفى الجراحات التخصصية بجامعة قناة السويس، ومستشفى بدر الجامعي بجامعة حلوان.

وقال الوزير : أمّا المستشفيات الجامعية التي دخلت خدمة العزل الصحي والعلاجي لمرضى فيروس كورونا خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، فتتمثل في مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، ومستشفى كلية الطب بجامعة الفيوم، ومستشفى الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق، ومستشفى طلبة الجامعة بجامعة الإسكندرية، ومستشفى بني سويف الجامعي، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى أسوان الجامعي، ومعهد الكبد بجامعة المنوفية.

وأضاف: بينما المستشفيات الجامعية التي يتم إعدادها لدخول خدمة العزل الصحي والعلاجي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية تتمثل في مستشفى طنطا العالمي بجامعة طنطا، ومستشفى المنصورة الجامعي، ومستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة، وفي هذا الصدد أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية تبلغ 38589 غرفة، و69070 سريراً.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسماء المدن الجامعية المخصصة كمستشفيات عزل، والتي تضم 3491 سريرا، والتي تضم المدينة الجامعية لجامعة الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبو قير بإشراف طاقم طبي من جامعة الإسكندرية، والمدن الجامعية بجامعات المنصورة، وطنطا، وحلوان، وأسيوط، وكفر الشيخ، وبني سويف، وبنها، وجامعة جنوب الوادي – قنا، وجامعة المنوفية – شبين الكوم.