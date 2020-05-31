التحقيقات تقدر خسائر حريق مخزن قطع غيار سيارات فى الحرفيين بربع مليون جنيه

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة السلام الأولية فى الحريق الذى نشب مساء أمس السبت، داخل أحد مخازن قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة، بمنطقة الحرفيين أن الخسائر الأولية تجاوزت 250 ألف جنيه.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة آثار الحريق لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء صاحب المخزن لسماع أقواله.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل قطعة أرض بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل أحد مخازن قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة بمنطقة الحرفيين، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.