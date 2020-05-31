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البيت الأبيض: إرسال مليونى جرعة من عقار هيدروكسى كلوروكين إلى البرازيل

الأحد، 31 مايو 2020 10:21 م
البيت الأبيض: إرسال مليونى جرعة من عقار هيدروكسى كلوروكين إلى البرازيل البيت الأبيض
كتب محمد عبد العظيم

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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أرسلت مليونى جرعة من عقار هيدروكسى كلوروكين إلى البرازيل، حيث يتم الاعتماد على هذا العقار فى علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق "يورونيوز". 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تخطت الاصابات حاجز 6.2 مليون إصابة، وتخطت إجمالى الوفيات لأكثر من 370 ألف حالة. 
 
وفيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسحيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27043، وشفاء 1230 من مصابي فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 11386 حالة، وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل حالتى وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 26582. 
 
وكذلك أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38489، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 
 
وفى السعودية، ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن أن الإصابات بالفيروس التاجى تتجاوز نصف مليون وارتفاع الوفيات إلى 28872، وسجلت الإمارات 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأعلنت البحرين عن 495 إصابة جديدة وشفاء 847 حالة. 
 
وأعلنت السلطات الصحية فى روسيا، تسجيل 138 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفى باكستان تم تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3039 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.

البيت الابيض

كورونا

فيروس كورونا

البرازيل

الولايات المتحدة

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