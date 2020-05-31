اليوم السابع
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البورصة المصرية تنهى تعاملات شهر مايو بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات

الأحد، 31 مايو 2020 03:06 م
البورصة المصرية تنهى تعاملات شهر مايو بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر مايو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.698 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.4 مليون ورقة مالية بقيمة 613.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.65%، والعرب على 6.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.25%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 118.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.3 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 84.3 مليون جنيه، 240.5 ألف جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10220 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 11780 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3928 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 1872 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليصل إلى مستوى 675 نقطة.
 
وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

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