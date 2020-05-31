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الاتحاد الاوروبى يحذر بريطانيا من بريكست بدون اتفاق ما لم تف بوعودها

الأحد، 31 مايو 2020 11:55 ص
الاتحاد الاوروبى يحذر بريطانيا من بريكست بدون اتفاق ما لم تف بوعودها ميشال بارنيه
كتبت ريم عبد الحميد

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حذر كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنيه، من أن بريطانيا تواجه خروجا من الكتلة بدون اتفاق، ما لم يف رئيس حكومتها بوريس جونسون بالوعود التى قطعها عند تأمين اتفاق الانسحاب.

 

 وبحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن بارنيه اتهم رئيس الوزراء البريطانى بمحاولة التراجع عن الالتزامات المكتوبة فى الإعلان السياسى الموقع مع المفوضية الأوروبية. وأعلن بارنيه أنه لن يكون هناك اتفاق تجارة ما لم يتم الامتثال للنص الذى تم التفاوض عليه بالحرف، مشيرا أن بريطانيا ستخسر المزيد من فشل المحادثات.

 

 وفى مقابلة مع صحيفة التايمز، قال بارنيه إن بريطانيا تراجعت خطوات للوراء عن الالتزامات الأصلية، وأشار إلى ضرورة أن يكون المفاوضون البريطانيون منسجمون تماما مع ما وقع عليه رئيس الوزراء مع بروكسل لأن 27 رئس دولة وحكومة والبرلمان الأوروبى ليس لديهم ذاكرة قصيرة.

 

 ومضى قائلا: نتذكر بشكل واضح جدا النص الذى تفاوضنا عليه مع بوريس جونسون. ونريد فقط رؤية الامتثال له بالحرف. ولو لم يحدث هذا فلن يكون هناك اتفاق.

 

وسبق أن اتهم بارنيه بريطانيا بالفشل فى التواصل بشأن قضايا التنظيمات والمعايير الخاصة بالاتحاد الأوروبى والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

وفى المقابل، ألقت حكومة لندن باللوم على النهج الأيديولوجى للاتحاد الأوروبى فى غياب التقدم فى المحادثات قبل الموعد النهائى المقرر فى ديسمبر المقبل.

 

 إلا أن بارنيه قال إن المفاوضات كانت بشأن حدود الضرر، مضيفا أن بريكست هو موقف خاسر فى كل الأحوال، فلا أحد يستطيع أن يثبت أن هناك قيمة مضافة للبريكست، ليس حتى الآن، ولا حتى نايجل فراج.

 

 وتابع قائلا أنه لم ليكن هناك اتفاقا، فإن هذا سيكون له تداعيات أكبر التى ستضاف بالتطبع إلى التداعيات الخطيرة جدا لأزمة كورونا.


بريكست

ميشال بارنيه

بوريس جونسون

بريطانيا

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