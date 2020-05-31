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الأنبا باخوميوس: تأجيل الاحتفال بعيد كنيسة مارجرجس تجنبا لعدوى كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 02:43 م
الأنبا باخوميوس: تأجيل الاحتفال بعيد كنيسة مارجرجس تجنبا لعدوى كورونا الانبا باخوميوس
كتبت سارة علام

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قرر الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية تأجيل الاحتفال بالاحتفال السنوي بعيد الشهيد العظيم مارجرجس بكنيسته بكفر الدوار مع منع الزيارات نهائيا خلال هذه الفترة تجنبا للزحام المسبب لعدوى كورونا، وذكر الأنبا باخوميوس في بيان رسمي: نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد والتزاما بقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، سوف يقتصر الاحتفال هذا العام على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على أن يحدد له موعد لاحق

وللقديس مارجرجس الكثير من الألقاب التى تخصه نظرا للمكانة الرفيعة التى يتمتع بها لدى المسيحيين فيسمى جيئورجيوس وهو اسم يونانى، وجرجس وهو الاسم الذى عرف به فى فلسطين، وكلمة جرجس تعنى ( فلاح )، أما مارجرجس ( مار ) فهى  كلمة سريانية معناها السيد، ويسمى أيضا جرجس الملطى نسبة إلى مدينة فلسطينية موطن أبوى القديس وأجداده وهى مليطة فى إقليم كبادوكيا، وفى أوروبا يلقب بسان جوج أما عند غير المسيحيين فيسمونه الخضر، ويتسمى أيضا بأمير الشهداء وبكوكب الصبح المنير، بينما يلقبه العامة بسريع الندهة نظرا لسرعة استجابته لطلباتهم

وللقديس مارجرجس دير يحمل اسمه ببلدة ميت دمسيس بالدقهلية، فيروى القمص مكارى غبريـال وكيل الدير قصته، فيقول إن المراجع التاريخية تروى أن أحد الأثرياء المصريين كان يزور القدس لأداء طقس التقديس، وزار ضريح القديس مارجرجس الذى دفن فى بلده «اللد» بفلسطين، ففكر فى إحضار رفات القديس مارجرجس ليؤسس عليها كنيسة فى مصر، حيث كانت الكنائس آنذاك تبنى على رفات القديسين، واستطاع بالفعل أن يحضر ذراعه.

ويضيف وكيل الدير، قائلا: فى طريق العودة تعطلت المركب القادمة من فلسطين إلى مصر وتوقفت قرب «ميت دمسيس»، ورأى الرجل صليبًا معلقًا فوق دير، فعلم أنه دير السيدة العذراء العامر، وقرر زيارته، وقتها ظهر القديس مارجرجس فى السماء لرئيس الدير بكامل هيئته وخرج لاستقبال الرجل، وتسلم ذراع القديس وأبلغ البابا اثناسيوس بالخبر، وقرروا تأسيس الكنيسة الأثرية هنا والتى يعود تاريخها إلى أكثر من 1500 عام، وتم تغيير اسم الدير ليحمل اسم القديس مارجرجس.

 


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