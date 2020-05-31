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الأمم المتحدة تشدد على حماية المنشآت الطبية من الهجمات الإلكترونية

الأحد، 31 مايو 2020 07:57 م
الأمم المتحدة تشدد على حماية المنشآت الطبية من الهجمات الإلكترونية أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
ريهام عبد الله

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شدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة حماية أمن البنية التحتية للمنشآت المدنية الحيوية، من الهجمات الإلكترونية.

وقال جوتيريش، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "بينما نواصل مكافحة جائحة كورونا كوفيد 19، يجب أن نفعل المزيد لمنع وإنهاء الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية المدنية الحيوية، بما فى ذلك منشآت ومرافق الرعاية الصحية".

جوتيريش

جوتيريش

وفى سياق آخر أشاد أنطونيو جوتيريش بجهود قادة العالم لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال اللقاء الدولى التشاورى الافتراضى، الذى شارك فيه مركز الحوار العالمى، ونظّمته، الأمم المتحدة، فى نيويورك، بعنوان (تعهد عالمى من الجهات الفاعلة والمنظمات الدينية بالعمل على معالجة آثار فيروس كورونا، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، وبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC)، ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية (UNOGPRP).

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر" "فى أكبر تجمع افتراضى للقادة العالميين خلال جائحة COVID19، عمل المجتمع الدولى على إيجاد حلول تمويلية ملموسة لهذه الأزمة ، لدعم مليارات الأشخاص حول العالم".


انطونيو جوتيريش

الامم المتحدة

جوتيريش

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