اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأحد، 31 مايو 2020 12:50 م
الأرصاد: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة الطقس غدا
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين ارتفاع فى درجات الحرارة ، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والاتربة على أقصى الغرب .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.
 
ويشهد غدا الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة.
 
كما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة.
 
وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

 


الأرصاد

الطقس

طقس الغد

ارتفاع درجات الحرارة

اخبار الطقس

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 30

الأحد، 31 مايو 2020 09:29 ص

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

الأحد، 31 مايو 2020 02:00 ص

احذروا.. موجة حارة تضرب البلاد 3 أيام.. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من الإثنين للأربعاء.. العظمى بالقاهرة تصل 39 درجة و43 فى جنوب الصعيد.. الأرصاد تكشف: سببها منحفض السودان الموسمى.. وتنصح بالابتعاد عن الشمس

السبت، 30 مايو 2020 01:22 م

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 39 وجنوبا 43 درجة

السبت، 30 مايو 2020 11:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة