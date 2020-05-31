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الأرصاد: طقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 30

الأحد، 31 مايو 2020 09:29 ص
الأرصاد: طقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 30 الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يشهد اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة، كما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة.
 
وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 وشهد أمس السبت، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة.
 
كما شهد شمال الصعيد طقس معتدل، فيما شهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح معتدلة.
 
وليلا ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد كان الطقس مائل للبرودة .
 
 

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