الأدوية المضادة للقلق قد يمكنها إيقاف قدرة كورونا على التكاثر ومنع العدوى

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة جديدة أن دواء "زاناكس" المضاد للقلق هو من بين 7 أدوية حددها العلماء للوقاية ومنه الإصابة بالفيروس التاجي.

وبحثت جامعات في برشلونة وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل"، عن الأدوية الموجودة التي يمكن أن تساعد في منع الفيروس الذي دمر العالم، حيث كانوا يبحثون في بعض الأدوية التي يمكن أن تساعد في إيقاف قدرة الفيروس على التكاثر داخل الخلايا وأدرجوا 7 أدوية يمكن أن تساعد في هذا

من بينها الأدوية الشائعة المضادة للقلق Xanax ، بالإضافة إلى اثنين آخرين يظهران بالفعل نتائج معملية واعدة وهما Carprofen و celecoxib ، وكلاهما من الأدوية المضادة للالتهابات ، وهما الوحيدان اللذان يتم اختبارهما من قبل الباحثين ، الذين حذروا من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة قبل وصف أي من السبعة.



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يمكن أن يساعد معظم نظام المناعة لدى الأشخاص في مكافحة انتشار العدوى ، ولكن البعض المعرضين للخطر لا يستطيعون ذلك ، مما يؤدي إلى الدراسة للعثور على أدوية للمساعدة.

قام الفريق بفحص 6446 دواءًا مصرحًا باستخدامها ، وفقًا للنشر العلمي نويدريدج ، الذي يبحث عن أدوية يمكن أن تساعد في إيقاف تكاثر الفيروس في الجسم.

حدد العلماء 7 أدوية يمكن أن تساعد الجسم في مكافحة الفيروس التاجي ، على الرغم من أنهم حذروا من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول الآثار الجانبية المحتملة.

تشمل الأدوية التي تم دراستها " البيرامبانيل ، كاربروفين ، سيليكوكسيب ، ألبرازولام ، تروفافلوكساسين ، سارافلوكساسين ، إيثيل بيسكوماسيتات:

Alprazolam ، أو Xanax ، كان الدواء الأكثر استخدامًا في القائمة.

إيثيل بيسكوماسيتات. في هذه الأثناء ، يستخدم كمضاد للتخثر ، دواء يساعد على معالجة جلطات الدم.

Trovafloxacin و sarafloxacin كلاهما مضاد حيوي ، في حين أن perampanel مضاد للصرع.

ومع ذلك ، كانت اختبارات الأدوية الوحيدة في المختبرات التي أجراها الباحثون هي carprofen و celecoxib ، وكلاهما من الأدوية المضادة للالتهابات، ولكن الاختلاف الحقيقي الوحيد بين هذه الأدوية هو أن الأول مخصص للحيوانات.

يمكن أيضًا اختبار الأدوية الخمسة الأخرى قريبًا ، على الرغم من أن الباحثين حذروا من عدم وجود دليل على أن Xanax قد يحسن حالة مرضى الفيروس التاجي أو أنه يمكن أن يمنع نتيجة شديدة.

تأتي الدراسة في الوقت الذي يواصل فيه العلماء في جميع أنحاء العالم بحثهم عن لقاح ، أو حتى طرق لعلاج الفيروس القاتل، فيمكن أن تكون اللقاحات المتعددة لفيروسات التاجية جاهزة للاستخدام الشامل بحلول نهاية هذا العام ، وفقا لعملاق الأدوية البريطاني.

قالت AstraZeneca أنها في طريقها إلى إنتاج ملايين من COVID-19 التجريبي - المسمى AZD1222 - بحلول سبتمبر، بعد بدء التجارب البشرية التى أظهرت نتائج واعدة في دراسات سابقة.

أعلنت الشركة التي تتخذ من كامبريدج مقرا لها الأسبوع الماضي عن خطط لزيادة إنتاج اللقاح إلى مليار جرعة بحلول منتصف عام 2021.

كما كشفت شركة جلاكسو سميث كلاين ، ومقرها في برينتفورد ، وعمالقة الأدوية الأمريكية جونسون وجونسون وفايزر عن خطط لإنتاج مليار جرعة من لقاحاتهم العام المقبل.