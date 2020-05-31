اليوم السابع
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استقالة كبير المحامين بمكتب التحقيقات الاتحادي في ظل ضغوط ترامب على المكتب

الأحد، 31 مايو 2020 06:28 ص
استقالة كبير المحامين بمكتب التحقيقات الاتحادي في ظل ضغوط ترامب على المكتب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف.بي.آي" يوم السبت إن كبير المحامين بالمكتب دانا بوانتي أعلن استقالته وذلك في وقت يواجه فيه إف.بي.آي تدقيقا بشأن تحقيقاته الخاصة بموظفين سابقين ومؤيدين للرئيس دونالد ترامب.

وشارك بوانتي حين كان مسؤولا كبيرا بوزارة العدل في التحقيق الخاص بمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترامب.

وانتقد ترامب المكتب مرارا لتحقيقه مع فلين وغيره من حلفاء الرئيس.

وقالت شبكة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن مصدرين إن بوانتي أُرغم على الاستقالة.

وشغل بوانتي عدة مناصب قيادية في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي خلال مسيرته المهنية التي تمتد على مدار 38 عاما.

وقال مدير المكتب كريستوفر راي في بيان "قليل هم من خدموا بنفس الأداء العالي في عدة أدوار حساسة وكبيرة بالوزارة".

 

 


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امريكا

استقاله

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