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استطلاع ألمانى: 94% من العاملين بقطاع السياحة تأثروا بسبب كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 01:09 م
استطلاع ألمانى: 94% من العاملين بقطاع السياحة تأثروا بسبب كورونا تأثير غياب السياحة والسفر
كتبت آمال رسلان 

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أجرت مؤسسة "أفضل سفر" Best-Reisen الألمانية، استطلاعا حول الأعباء التى يتحملها العاملون فى السياحة ونشرته مجلة FVW، والذى أظهر تعرض العاملون بالسياحة لعبء نفسي ثقيل بسبب أزمة كورونا، حيث 
أظهر الاستطلاع أن نسبة 94% من الموظفين في المكاتب السياحية يقولون أن الوضع الحالي أثر عليهم بشدة أو بشكل ملحوظ، و 71% قلقون للغاية بشأن معيشتهم ومستقبلهم، وفي المقابل كان عدد قليل يرى أنه يمكن أن يستفيد من الوضع الحالي، حيث نسبة 4% يشعرون بـ "التحدي والنشاط"، و 1% فقط لا يشعرون بالقلق.
 
نتيجة الاستطلاع بينت أيضا أن الأزمة جلبت العديد من الشكاوى النفسية الملموسة للبعض، فقد ذكر حوالي 60% ممن شملهم الاستطلاع أنهم ينتابهم الأرق وينامون بشكل أقل مما كان عليه قبل الوباء، و 57% لا يستطيعون النوم ويظلوا متيقظين طوال الليل، نفس النسبة 57% أصبحوا سريعي الانفعال والغضب ومزاجهم أصبح سيء، و 39% ذكروا أنهم أصبح لديهم مشاكل في التركيز، و 37% يبكون أحياناً، 36% يشعرون أحيانا بالشلل في التفكير.
 
وعندما سُئل من شملهم الاستطلاع عن الكلمة التي سيستخدمونها لوصف الضغط النفسي الآن ومنذ بداية الأزمة في مارس، كانت نسبة 62% منهم تصف الأزمة بـ "الإنهاك"، ونسبة 59% تصفها بـ "الإزعاج". بينما كانت نسبة 34% لديهم الشعور بظروف أكثر خطورة حيث استخدموا وصف "الإغماء"، بينما 33% استخدموا وصف "الاستقالة"، ونفس النسبة 33% استخدموا وصف "اليأس"، و26% استخدموا وصف "إرهاق الحياة"، و 24 استخدموا وصف "الاكتئاب" ..
 
الحياة الخاصة بها أيضا مشاكل ومعاناة، فنسبة 65% ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم أصبحوا غير قادرين على الفصل بين العمل وما بعد العمل كما كان من قبل، ونسبة 33% ذكروا أنهم في شجار في كثير من الأحيان مع شركائهم في المنزل أو الأطفال ولم يعدوا يشعروا بالرغبة في الاتصال بدائرة الأصدقاء كما كانت عادتهم من قبل، بينما نسبة 11% ذكروا أنه لا يجب أن ننظر إلى كل شيء بشكل سلبي وأن يكون عندنا أمل وأن حياتهم الخاصة لم تتأثر.

العاملون بالسياحة

كورونا

عودة السياحة

اخبار مصر

اخبار اليوم

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