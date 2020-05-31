ارتفاع درجة حرارة رجاء الجداوى فى الحجر الصحى.. وابنتها: ادعوا لها

الإسماعيلية – السيد فلاح

كشفت أميرة، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، الحالة الصحية لوالدتها بعد 8 أيام فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وقالت، أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن درجة حرارتها اليوم وصلت إلى 38.5 درجة، بعد أن دخلت مستشفى أبو خليفة ليلة العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وانخفضت فى بعض الأيام إلى 37 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

وأبدت "أميرة"، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، انزعاجها الشديد من صفحات السوشيال ميديا التى تتناول كل ساعة خبر مغلوط عن الفنانة القديرة، قائلة، "لابد أن يراعى أصحاب تلك الصفحات أن هناك أسرة، تتألم من هذه الشائعات"، طالبة كل المحبين بالدعاء لوالدتها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

كانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وتعانى "أم الفن" من ارتفاع فى درجات الحرارة، منذ دخولها مستشفى أبو خليفة، ارتفاع درجة حرارتها.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليها.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.