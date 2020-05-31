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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 31 مايو 2020 10:51 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 10220 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 1512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 11797 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 3936 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 1146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 1855 نقطة.
 
وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم 21 مايو الجاري، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بالم هيلز للتعمير، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 17263 سهم، 1001 سهم، 350 ألف سهم، 61 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7350 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 8500 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، سيدى كرير للبتروكيماويات، مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، النعيم القابضة للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 35.1 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 38.5 ألف سهم، 480.3 ألف سهم، 177.8 ألف سهم، 118.9 ألف سهم، 43.5 ألف سهم، 33.6 ألف سهم، على التوالي.
 
 
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شركة مستشفى كليوباترا، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العبور للاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية.
 

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