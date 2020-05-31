اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 10:16 م
خالد صلاح
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ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى أمريكا إلى 1761503 والوفيات 103700

الأحد، 31 مايو 2020 10:11 م
ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى أمريكا إلى 1761503 والوفيات 103700 مصابى فيروس كورونا
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد ارتفع إلى 1761503 بزيادة 23553 عن الإحصاء السابق، وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 103700 بزيادة 915 حالة.
 
وهذه هى الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 مايو، مقارنة مع تقريرها السابق الصادر يوم السبت.
 
ولا تعكس أرقام المراكز، بالضرورة عدد الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.
 

امريكا

الولايات المتحده

كورونا

فيروس كورونا

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