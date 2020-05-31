اختراع جهاز يعقم النقود فى إيطاليا ويقضى على خطر انتقال عدوى كورونا

كتبت فاطمة شوقى

قالت وكالة "آكى" الإيطالية إنه تم اختراع جهاز يقضى على خطر انتقال عدوى فيروس كورونا التى تتم عبر الاوراق النقدية، وقد توصل فيوريل يونوت بوهوتيتش، وهو طالب من معهد جاليلو جاليلي في مدينة أنكونا والشغوف بالتكنولوجيا، الى فكرة إبتكار آلة "غسيل النقد" لتعقيم أوراق العملة.

فقد أظهرت العديد من الدراسات أن فيروس كورونا يمتلك قدرة جيدة على البقاء على الأسطح الملساء بما فيها الورق والعملات، بل يعتبر المال هو أحد الوسائل الرئيسية لانتقال العدوى لأنه يتحرك فى أيدى الجميع، ولذلك فإن هذا الاختراع سيكون حل فعال.

وأشارت الوكالة إلى أن الاختراع لا يزال فكرة قيد التصميم، ولم يتم إنجازه بعد بسبب حالة الإغلاق التى تسبب فيها فيروس كورونا، وقد تم اختيار المشروع من قبل معرض (Make Usa) العلمي، الذي سيكون افتراضيًا هذا العام نظراً لحالة الطوارئ الناجمة عن تفشي كوفيد 19.

وذكر الموقع الإيطالي لمعرض (Maker Faire) الدولي المخصص للمخترعين الشباب، أن "تشغيل الجهاز سيتم بوضع الورقة النقدية على الجزء المتحرك للآلة، الذي يتم دفعه داخل الجهاز، حيث تنتج المصابيح على الطول الموجي 185 نانومتر، الأوزون الذي يؤدي الى قتل أي نوع من مسببات الأمراض".

وخلص الموقع الى القول إنه "بعد 3 ثوانٍ، يمكن سحب الجزء المتحرك للتمكن من خلال من استخدام النقود بأمان تام".

وقالت هيئة الحماية المدنية فى إيطاليا، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى البلاد زاد 111 وفاة أمس السبت، مقابل 87 حالة وفاة فى اليوم السابق، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 416 حالة إصابة مقابل 516 حالة سجلت الجمعة.

وقالت الهيئة، إن مجموع الوفيات منذ بدء ظهور الفيروس فى البلاد فى 21 من فبراير ،وصل الآن إلى 33340 وفاة، وهو ثالث أعلى معدل وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 232664 حالة إصابة، وهو سادس أعلى معدل إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.