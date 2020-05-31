اتحاد الاطباء فى البرازيل يطالب بوقف استخدام الكلوروكين لعلاج كورونا

كتبت فاطمة شوقى

طالب عدد من الأطباء فى البرازيل تعليق استخدام الكلوروكين لعلاج فيروس كورونا، والذى يتم استعماله فى المستشفيات بناءا على طلب الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، وفقا لصحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.

قدم الاتحاد الوطني للعاملين الصحيين والاتحاد الوطني للصيادلة الشكوى إلى المحكمة الاتحادية العليا، حيث طلبت من المحكمة تعليق قرار حكومة بولسونارو باستخدام الكلوروكين وهيدروكسى كلوروكين فى علاج كوفيد 19، وذلك بعد أن ثبت عدم فعاليته كما أن له تأثيرات جانبية عديدة.

وقدم الاتحاد الوطني للعاملين الصحيين والاتحاد الوطني للصيادلة الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية العليا (STF) وأصروا على أن التوقف الفوري عن هذا الدواء يغطي أيضًا الحالات الأقل خطورة من المرض الذي يتجاوز في البلاد 27 ألف حالة وفاة.

ويأتي طلب الجمعيات بعد أن أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين الماضي أنها ستواصل توصيتها باستخدام هيدروكسي كلوروكوين في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا ، على الرغم من قرار منظمة الصحة العالمية بتعليق العلاج مؤقتًا التجارب السريرية مع هذا الدواء.

وقالت مايرا بينهيرو ، سكرتيرة إدارة العمل والتربية الصحية في مؤتمر صحفي في برازيليا: "ما زلنا هادئين وهادئين للغاية ، ولن يكون هناك أي تعديل" في التوصية.

وبضغط من الرئيس بولسونارو ، أصدرت وزارة الصحة البرازيلية ، وهي الدولة الأكثر تضررا من الفيروس التاجي في أمريكا اللاتينية ، وثيقة الأسبوع الماضي التي وسعت توصيات استخدام الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكين إلى الحالات الخفيفة من كوفيد 19 على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على فعاليتها.

حتى ذلك الحين أوصت باستخدامه فقط في الحالات الأكثر خطورة. أطلق هذا القرار موجة من الانتقادات في المجتمع العلمي البرازيلي.

وتجاوزت ولاية ساو باولو 100000 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا وسجلت أكثر من 7000 حالة وفاة، وتسجل عاصمة الولاية (26٪ من السكان) 55741 مصابًا ، و 55٪ من المصابين في الولاية ، و 56٪ من الوفيات.

يشار إلى أن ضغط بولسونارو لتوسيع استخدام الدواء هو السبب الرئيسي لاستقالة وزير الصحة الأخير ، أخصائي الأورام نيلسون تيش ، الذي شغل المنصب لمدة أقل من شهر بعد مغادرة سلفه لويز هنريك مانديتا ، أيضا بسبب الخلافات مع الرئيس حول إدارة الأزمة.