إيطاليا تسجل 75 وفاة جديدة بكورونا و355 إصابة

رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا، إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" فى البلاد ارتفع بواقع 75 حالة، اليوم الأحد، مقابل 11 وفاة فى اليوم السابق، فيما تراجعت الزيادة اليومية فى حالات الإصابة الجديدة من 416 إلى 355 حالة يوم السبت.

وأضافت الوكالة، أن العدد الإجمالى للوفيات منذ ظهور التفشى فى 21 فبراير ارتفع إلى 33415 فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 233019 وهى سادس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وتراجع عدد حاملى الفيروس فى الوقت الحالى إلى 42075 بعدما كان 43691 فى اليوم السابق.

كما تراجع عدد المرضى فى وحدات العناية المركزة إلى 435 بعدما كان 450 يوم السبت. وأُعلن تعافى 157507 من المصابين بالفيروس بعدما بلغ العدد 155633 قبل يوم.

وقالت الوكالة إن 2.434 مليون شخص خضعوا للفحص فى إيطاليا مقابل 2.405 مليون يوم الجمعة. ويبلغ عدد السكان فى إيطاليا حوالى 60 مليون نسمة.