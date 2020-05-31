طهران (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانى كيانوش جهانبور، تسجيل 2516 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 63 حالة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، وقال جهانبور - فى تصريح صحفى اليوم الأحد، نقلته وكالة أنباء "أرنا" الإيرانية - إن العدد الإجمالى للمصابين ارتفع إلى 151 ألفا و466 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس في إيران 7797 شخصا.

وأضاف جهانبور أنه يوجد 2527 شخصا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 118 ألفا و848 شخصاحتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم "الصحة الإيرانية" أن 935 ألفا و894 شخصا خضعوا للكشف عن الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قال أمس السبت، إن المساجد ستفتح أبوابها من جديد للصلاة يوميا فى أنحاء البلاد، على الرغم من أن بعض المناطق تشهد معدلات مرتفعة من العدوى بفيروس كورونا، وصرح روحاني للتلفزيون الرسمي أيضا بأنه سيجري تمديد ساعات العمل في مراكز التسوق بعدما كانت متاحة حتى السادسة مساء فقط وذلك في خطوة إضافية ضمن خطط الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام.

وقال روحاني "ستفتح أبواب المساجد في أنحاء البلاد للصلاة يوميا". وأضاف أنه يتعين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره من الإجراءات الصحية. ولم يذكر روحاني الموعد المحدد لإعادة فتح المساجد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات تتخذ إجراءات أشد صرامة لضمان الالتزام بالقواعد الصحية التي تشمل منع ركوب الحافلات وقطارات المترو بدون كمامات.

وقال علي رضا زالي رئيس فريق عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران للتلفزيون الرسمي إن الوضع في العاصمة "لا يزال غير موات"، مضيفا أن تخفيف القيود يتعين أن يكون مقرونا "بالتزام أكثر جدية" بالقواعد.