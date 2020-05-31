وأضاف جهانبور أنه يوجد 2527 شخصا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 118 ألفا و848 شخصاحتى الآن.
وأوضح المتحدث باسم "الصحة الإيرانية" أن 935 ألفا و894 شخصا خضعوا للكشف عن الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن.