اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 10:12 ص
خالد صلاح
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إعادة فتح برج بيزا المائل بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 09:19 ص
إعادة فتح برج بيزا المائل بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب كورونا برج بيزا المائل
أ ش أ

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بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، أعادت السلطات الإيطالية فتح برج بيزا في شمال إيطاليا أمام السياح مرة أخرى.

وكان اول من يصعد البرج، الطفلة ماتيلد البالغة من العمر 10 سنوات ووالدها روبرتو.


وعادة ما يجذب البرج والمواقع المحيطة خمسة ملايين زائر سنويًا.

 

لكن إجراءات تخفيف الإغلاق التى بدا تطبقها تعني أنه سيسمح فقط بـ 15 في البرج في أي وقت .


وسيتعين على الزوار ارتداء أقنعة وأداة إلكترونية ترسل إشارات وأصوات تحذيرية إذا دخل شخص ما على مسافة متر من شخص آخر.
ويقول مشغلو الموقع أنهم سيعانون خسائر مالية، لكنهم أرادوا إرسال إشارة أمل.


يذكر أنه مذ تفشى فيروس كورونا فى البلاد سجلت إيطاليا أكثر من 33 ألاف حالة وفاة لتسجل ثالث اعلى معدل بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.


برج بيزا

روما

ايطاليا

برج بيزا المائل

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